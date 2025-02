Fedez, nuovo tatuaggio al collo: cosa significa la scritta in latino

In gara a Sanremo 2025 con "Battito", Fedez ha sfoggiato il suo nuovo tatuaggio. Una scritta in latino che sembra riflettere la sua volontà di fermarsi, di riflettere, e di dare spazio all'introspezione

Al Festival di Sanremo 2025, in programma dall'11 al 15 febbraio, Fedez porterà la sua Battito. Nella serata dei duetti, invece, si cimenterà in Bella Stronza di Marco Masini. Ed è proprio una foto delle prove con Masini, che ha attirato l'attenzione dei fan. Il motivo? Il nuovo tatuaggio che il rapper ha sfoggiato sul collo.

Il significato del nuovo tatuaggio di Fedez

"Temet Nosce": il nuovo tatuaggio di Fedez è una scritta in latino. Traducibile in italiano come "Conosci te stesso", è una massima religiosa greco-antica rinvenuta nel tempio di Apollo, a Delfi.

Le teorie sulla sua origine sono diverse. Alcuni studiosi pensano sia stata pronunciata da Femonoe (o Pizia, sacerdotessa di Delfi), oppure da uno dei sette savi. Ma c'è anche chi crede sia stata pronunciata dall'oracolo delfico, e dunque da Apollo, in risposta a Chilone, o che sia stata scritta sulla facciata del tempio quando fu ricostruito dopo la distruzione. Tutti concordano però col dire che, con essa, Apollo volesse invitare gli uomini a conoscere la loro "limitatezza e finitezza".

In tempi moderni, "tomet nosce" è comparsa in Matrix, nella targa il legno che l'Oracolo mostra ai potenziali Eletti come Neo, affinché possano comprendere loro stessi e raggiungere un livello più elevato di coscienza e autocoscienza.

Sembra dunque che, il tatuaggio, rappresenti la nuova consapevolezza di Fedez. Che, nei giorni scorsi, ha scritto su Instagram: "Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto). So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto parte, ora penso a me stesso e ai miei figli (...) Per quanto possibile, scelgo la realtà".