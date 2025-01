Shiloh Jolie, il ballo scatenato sui social. VIDEO

Due anni e mezzo fa, erano diventate virali le sue clip registrate con Hamilton Evans, coreografo che la immortalò mentre si esibiva sulle note di Skin di Rihanna , About Damn Time di Lizzo e Vegas di Doja Cat. Ora, il nuovo video postato sui social dimostra tutti i suoi progressi.

Shiloh e la privacy

Shiloh, 18 anni, da tempo si dedica alla danza. L'anno scorso, durante la sua ospitata al Tonight Show con Jimmy Fallon, Angelina Jolie aveva raccontato la sua volontà di stare lontana dai riflettori. "Aluni dei miei figlie voglioni stare lontani dalle telecamere, come se fossero dietro le quine. Soprattutto Shiloh è molto riservata. Non vorrebbe che si parlasse di lei, non vorrebbe essere fotografata. Lei, più di tutti, vorrebbe tutelare la sua privacy".