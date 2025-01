Red Carpet - Vip al tappeto, chi sono i concorrenti del reality Prime

Ad aiutare i concorrenti ci penseranno tre squadre di bodyguard, chiamate a far restare i vip su un tappeto rosso che si srotola sotto i loro piedi. Il concorrente che esce dal red carpet, anche solo per un attimo, perderà una delle sue guardie del corpo.

Alessia Marcuzzi e l'addio a Mediaset

Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, Alessia Marcuzzi ha commentato la sua nuova avventura (e l'addio a Mediaset da cui è conseguita). Dopo Red Carpet - Vip al Tappeto, la conduttrice televisiva sarà su Rai 2 con un format francese, ma continuerà a lavorare a PrimeVideo col game olandese The Traitors. Una scelta dettata dal non voler essere più schiava degli ascolti? Non proprio. "Un tempo aspettavo i dati con le farfalle nello stomaco, molte volte hanno aiutato anche la mia autostima. Oggi invece sono più serena, ho due aziende — una di skin care e una di borse — che vanno bene, lavorativamente parlando sono appagata. Certo ammetto che è una felicità estrema non dover aver a che fare con gli ascolti".

Cinquantadue anni, sulle scene da quando ne aveva 17, Marcuzzi ha detto addio a Mediaset. Nessuno strappo, però, con l'emittente tv. Dietro quella scelta c'è stato il desiderio di una libertà maggiore. "Volevo concedermi la possibilità di condurre i programmi che mi piacciono, non volevo rimanere legata ai reality, volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me. Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi", ha spiegato.