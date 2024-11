Red Carpet - Vip al tappeto, trailer e cast del nuovo game show Prime

Sbarcherà in Italia, dalla prima metà di gennaio, il format di Nippon TV in cui le dive Valeria Marini, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Melissa Satta e Giulia De Lellis si sfideranno coi loro bodyguard a restare più a lungo possibile sul tappeto rosso. Marcuzzi ritrova Marco Santin e Giorgio Gherarducci, vecchi compagni di avventure televisive

Dopo le anticipazioni dello scorso luglio , Prime Video è pronta a svelare nuovi dettagli del nuovo programma Red Carpet - Vip al tappeto , game show che debutterà in streaming sulla piattaforma nel 2025, più precisamente il 9 gennaio , con quattro episodi tutti da ridere , visibili anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick. Il nuovo game show, adattamento della versione asiatica targata Nippon TV, avrà come padrona di casa Alessia Marcuzzi che, nella conduzione, ritrova il supporto della Gialappa's Band , Marco Santin e Giorgio Gherarducci . La presentatrice romana è protagonista del trailer dello show, ora disponibile, una clip che svela i volti della nuova sfida televisiva. A battersi sul tappeto rosso, cinque volti noti dello showbiz di casa nostra: Giulia De Lellis , Valeria Marini , Cristiano Malgioglio , Elettra Lamborghini e Melissa Satta . In abito da sera, naturalmente.

Il game show con dive e bodyguard

Cinque dive e tre squadre di bodyguard chiamati a scortarle a destinazione, senza farle uscire dai riflettori del tappeto rosso.

Queste le premesse di Red Carpet - Vip al tappeto, game show Original di Prime Video, una produzione a Blu Yazmine per Amazon MGM Studios, che divertirà il pubblico del piccolo schermo appassionato di celebrità.

Alessia Marcuzzi, presentatrice e capo delle guardie del corpo, traccerà i termini delle sfide tra le cinque dive che, a ogni passo falso, perderanno un membro della propria squadra di bodyguard.

Anche queste ultime, protagoniste della sfida, sono composte da alcuni dei volti comici più amati della televisione: Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato, molti dei quali già apparsi in alcuni successi Prime Video come LOL: Chi ride è fuori.

Se il trailer ha svelato i protagonisti dello show e i loro sofisticati look di scena (quelli delle cinque dive, sicuramente), restano da scoprire le dinamiche del gioco, dunque, le azioni messe in atto dai disturbatori chiamati a infastidire le star sul red carpet.

Vince chi resta in gara riuscendo a raggiungere la destinazione finale. Cosa succederà nel mezzo?