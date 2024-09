Fisco, denunciata Elettra Lamborghini per omessi ricavi da influencer

La Guardia di Finanza di Bologna avrebbe contestato alla cantante e influencer una cifra superiore al milione di euro, soglia che ha fatto scattare la denuncia in procura. Elettra Lamborghini , seguita sui social da milioni di follower non è scampata ai controlli delle Fiamme Gialle, come già prima di lei Gianluca Vacchi. Nel mirino ci sono i profitti dei digital content creator e degli influencer.

La verifica fiscale

Come riporta il Corriere di Bologna, in seguito a una verifica fiscale sulla ditta individuale intestata ad Elettra Lamborghini, costituita nel 2019, la Deseos ent. Srl di Argelato (Bologna), è stata presentata una denuncia per il reato tributario di dichiarazione infedele: la cantante avrebbe omesso di dichiarare una cifra di quasi 1,1 milioni di euro, negli anni 2021 e 2022, proventi della sua attività di influencer. La verifica fiscale era in corso da tempo, ma ora l'Agenzia delle entrate ha categorizzato i redditi percepiti, che non sono da lavoro autonomo ma di provenienza 'altra' e collegata alla sua attività di influencer.