Jessica Alba e Cash Warren vicini al divorzio

L'attrice ha conosciuto l'attuale marito venti anni fa sul set de "I Fantastici 4", quando lui era assistente alla regia.

Di recente, l'anello nuziale è sparito dall'anulare di entrambi



Per la stampa statunitense di settore ci sono pochi dubbi sul fatto che Jessica Alba e suo marito Cash Warren siano prossimi al divorzio.

L'ipotesi è stata avanzata dai media che hanno messo insieme una serie di indizi che danno valore alle voci di crisi della coppia.

L'assenza dell'anello nuziale sulla mano sinistra di entrambi, in particolare, sarebbe un dettaglio non trascurabile. L'attrice e suo marito hanno smesso di indossarlo da un po'.

Sebbene tra i due regnasse una certa armonia, nelle ultime occasioni in cui i coniugi sono stati fotografati insieme non c'era traccia della fede.

Insieme da oltre 20 anni Jessica Alba avrebbe ammesso che, col passare degli anni, è difficile mantenere viva la scintilla in un matrimonio, queste le parole riferite da una fonte a People Magazine che, in esclusiva, ha aggiunto dettagli alla tesi secondo cui l'annuncio del divorzio della star del cinema da suo marito sarebbe prossimo.

Alba e Warren, che si conoscono da oltre due decenni e sono sposati da quasi diciassette anni, avvrebbero deciso di mettere fine alla loro unione matrimoniale senza drammi.

I due, che sono genitori di tre figli, sono comparsi insieme in alcune foto pubblicate dall'attrice sul suo profilo Instagram scattate nel giorno di una gita agli Universal Studios per il compleanno del piccolo Hayes.

Negli scatti la famiglia, con entrambi i genitori, posa sorridente. La stampa suggerisce l'ipotesi che i due coniugi, evidentemente in buoni rapporti, abbiano scelto la strada della co-genitorialità.

Gli indizi della separazione su Instagram Jessica Alba sembra prossima a un cambiamento, lo ha suggerito lei stessa nei contenuti pubblicati per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno, una serie di post in cui, tra scatti di repertorio e frasi motivazionali, ha detto tra le righe di essere molto positiva rispetto a tutto quello che verrà.

Nei post fotografici si nota l'assenza del marito che, invece, compare solo nelle foto di famiglia.

L'ultima menzione importante al suo rapporto di coppia risale alla scorsa primavera quando l'attrice ha pubblicato un post per celebrare il suo anniversario di nozze.

Jessica Alba e Cash Warren si sono sposati nel 2008 con una cerimonia privata a Beverly Hills, il fidanzamento ufficiale c'era stato un anno prima.

La coppia condivide tre figli: Haven Garner, Honor Marie e Hayes Alba.

