Alessio Boni diventerà papà per la terza volta a 58 anni

L'attore è diventato papà per la prima volta a 53 anni. Ha raccontato la gioia immensa d'essere padre, anche se si dorme poco. "Ho capito cos’è l’ infinito , l’ immortalità . Perché tu puoi anche andartene, ma loro rimangono. Passi il testimone", ha detto. A lui e Nina sarebbe piaciuto una femminuccia ma, provarci una quarta volta, diventerebbe difficoltoso. Dunque, va bene così, con quei tre maschietti a riempirgli la vita.

Il prossimo febbraio, Alessio Boni diventerà papà per la terza volta .

Alessio Boni diventa Monaldo Leopardi

Prossimamente, Alessio Boni debutterà su Rai 1 con la miniserie Leopardi – Il poeta dell’infinito. Qui vestirà i panni del conte Monaldo Leopardi, padre di Giacomo. Per lui, dunque, è un periodo felice. Dentro e fuori dal set.

Studiando il personaggio, Alessio Boni ha raccontato d'aver scoperto la tenacia di Giacomo Leopardi, quella voglia di lottare per la sua libertà, per l'amore e l'amicizia. Nel padre del poeta, tuttavia, l'attore non si riconosce. "Credo nella libertà, quella profonda, seria, vera. Voglio che i miei figli studino, li obbligo a sapere, a conoscere. Poi dopo possono fare quello che gli pare, ma devono studiare, perché la conoscenza ti apre la mente", ha detto.