Jamie Foxx colpito da bicchiere durante una cena, interviene polizia

“Il diavolo è impegnato, ma io sono troppo fortunato per essere stressato”. Su Instagram, Jamie Foxx ha commentato l’incidente avvenuto il 13 dicembre nel ristorante Mr. Chow di Beverly Hills, dove ha festeggiato il suo cinquantasettesimo compleanno . Come ha rivelato alla Cnn un portavoce dell’attore, infatti, “qualcuno da un altro tavolo gli ha lanciato un bicchiere in faccia colpendolo alla bocca. Ha avuto bisogno di punti di sutura e sta recuperando. È stata chiamata la polizia, ora la questione è nelle mani delle forze dell’ordine”. Il Dipartimento di Polizia di Beverly Hills ha ricevuto una chiamata per una “possibile aggressione con arma mortale” ma, una volta verificata la sua assenza, ha qualificato l’episodio come “lite tra le parti” senza effettuare arresti.

VIAGGIO E RITORNO DALL'INFERNO

Pochi giorni fa, nello speciale Netflix Jamie Foxx: What Had Happened Was..., l’attore aveva condiviso per la prima volta i dettagli del problema di salute che lo scorso anno l’aveva portato in ospedale: “Ho avuto un’emorragia cerebrale che mi ha causato un ictus”. La sorella Deidra Dixon l’aveva portato al Piedmont Hospital, dove “quegli angeli dello staff mi hanno salvato la vita e rimesso insieme”. Durante l’operazione d’urgenza, Foxx avrebbe visto “una luce” e si sarebbe sentito “stranamente in pace”, come se fosse "in un tunnel" dove, però, “faceva maledettamente caldo e ricordo che ho pensato: “Maledizione, sto andando nel posto sbagliato””. Una ventina di giorni dopo, l’attore si era risvegliato su una sedia a rotelle: “L’intera situazione mi sembrava un f*****o scherzo”. In un live sui social, aveva spiegato: “È stato un viaggio all’inferno e ritorno. Non volevo mi si vedesse con i tubi da tutte le parti, mentre cercavo di capire se ce l'avrei fatta. Voglio che mi si veda ridere, divertirmi, festeggiare e scherzare”. Mentre affrontava la riabilitazione fisica in un centro specializzato di Chicago, nell’inverno del 2023 la primogenita Corinne e l’attuale marito Joseph Hooten avevano festeggiato nella sua camera il loro fidanzamento ufficiale. A dicembre, Foxx era poi riapparso in pubblico come ospite a sorpresa della Celebration of Cinema & Television della Critics Choice Association. “È bello essere qui e adesso mi godo ogni singolo momento. Quello che ho passato non lo augurerei al mio peggior nemico”, aveva detto con gli occhi lucidi dopo aver ricevuto una standing ovation.