Ballando con le Stelle, perché non va in onda stasera

La seconda semifinale del talent condotto da Milly Carlucci non andrà in onda sabato 7 dicembre. Per sapere chi si giocherà la finalissima, bisognerà aspettare il 14

Nessuna semifinale per Ballando con le Stelle. Almeno per il momento. Sabato 7 dicembre, infatti, il celebre talent condotto da Milly Carlucci non andrà in onda. Il motivo? La Prima della Scala, in onda a partire dalle 17.45 su Rai 1.

Quando torna in onda Ballando con le Stelle

La finalissima di Ballando con le Stelle era già fissata per sabato 21 dicembre. La seconda semifinale, invece, non si terrà sabato 7 ma sabato 14. Un cambio di programmazione necessario, considerata la rilevanza (mondiale) della Prima della Scala, che vedrà Riccardo Chailly dirigere La forza del destino di Giuseppe Verdi.

Nel frattempo, i vip "sopravvissuti" continuano ad allenarsi, per aggiudicarsi un'edizione ricchissima di colpi di scena. Dal ritiro di Nina Zilli per gli innumervoli infortuni all'allontamento di Angelo Madonia per divergenze professionali, passando per l'infortunio quasi istantaneo del suo sostituto Samuel Peron, quest'anno Ballando con le Stelle non ha concesso nulla alla noia.

L'ultimo capitolo ha avuto per protagonista Guillermo Mariotto che, nel corso della semifinale di sabato 30 novembre, ha lasciato lo studio. Gattinoni, la Maison di cui è direttore creativo, ha motivato l'evento con lo stress dei suoi impegni da stilista. Ma, la sua reazione scomposta e minacciosa alla consegna del Tapiro da parte di Valerio Staffelli, è destinata a far parlare (nuovamente) di lui.