La nuova compagnia di balletto, frutto della visione artistica di Gianmario Longoni e dell’esperienza consolidata di Caterina Calvino Prina, si propone come punto di riferimento per gli appassionati di danza con l’obiettivo di far rivivere i grandi capolavori della tradizione classica e debutterà ufficialmente il 14 febbraio 2025 agli Arcimboldi con Il Lago dei Cigni

Le parole di Gianmario Longoni, direttore artistico del Teatro Arcimboldi Milano

“La nascita di TAM Ballet rappresenta per noi un momento di grande orgoglio e ambizione. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trasformare il TAM in un luogo di eccellenza culturale, capace di innovare e, al tempo stesso, valorizzare le tradizioni artistiche più preziose. Con TAM Ballet vogliamo dare vita a una compagnia di danza classica che unisca il talento straordinario di giovani ballerini italiani alla nostra visione di un teatro inclusivo, dinamico e orientato al futuro. Abbiamo gettato le basi per un progetto che non solo porterà grandi produzioni sui palcoscenici del nostro Paese, ma che avrà anche l’ambizione di affermarsi nel panorama europeo come un punto di riferimento per la danza classica di altissimo livello. Sono certo che TAM Ballet diventerà un simbolo di eccellenza capace di emozionare il pubblico e di rappresentare al meglio la ricchezza culturale del repertorio del balletto.”

Il commento di Caterina Calvino Prina, direttrice artistica di TAM Ballet

"Lavorare con il Teatro Arcimboldi è stato fondamentale per trasformare questa idea in realtà. La visione e il supporto di Gianmario Longoni e Marzia Ginocchio ci hanno permesso di costruire solide basi per questa compagnia, dandole un’identità forte e un futuro promettente. In tempi come quelli di oggi, dove il mondo della danza sta vivendo un momento di crisi di identità, creare una compagnia associata ad un teatro così importante come il TAM, vuol dire dare un messaggio molto forte. Una compagnia con sede all’interno del teatro, che vuole diffondere l’arte del balletto classico ma spingersi anche verso nuovi orizzonti e sperimentazioni. Siamo grati per questa collaborazione che unisce creatività, passione e professionalità."