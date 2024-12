Moda, Balenciaga lancia le "Zero Shoes"

Demna Gvasalia, stilista noto per la sua propensione alle proporzioni esagerate che si concretizzano in capi e accessori XXL, ha lanciato una calzatura dal design essenziale, che abbraccia il tallone e l'alluce del piede (lasciando scoperto tutto il resto)

Sono in pre-order, per il momento, ma già hanno messo in moto gli appassionati di stile e, in particolare la fanbase di Balenciaga, le nuove Zero, le calzature EVA 3D, parte della collezione Fall 2025, ennesimo frutto della creatività dello stilista georgiano del brand, Demna Gvasalia, progettate in collaborazione con Adrian Perrot Garin e Beini Qian, già specialisti del comparto scarpe della casa di moda.

Le Zero, già oggetto del desiderio di molti, stanno facendo discutere per il loro design essenziale, che abbraccia il piede lasciandolo per buona parte scoperto.

Dall'esagerato al minimal perché quello di Balenciaga è un universo che contiene moltitudini, come tutti gli universi della moda che immaginano scenari lontani e stili diversi dall'ordinario, che talvolta raccontano un futuro che non siamo ancora in grado di scorgere.

Le Zero Shoes dal design anatomico

Non è chiaro ancora quando costeranno precisamente le Zero, l'ultima novità per la Fall 2025 di Balenciaga, ma i fan del marchio non badano a spese quando in gioco ci sono quelle che possono essere già considerate le it shoes della stagione.

Le Zero, che scoprono il piede più che proteggerlo (e che sembrerebbero dunque poco adatte alle basse temperature), sono scarpe per chi non teme il freddo e non teme, soprattutto, di mostrare i piedi in pubblico.

Solo l'alluce e il tallone, infatti, risultano coperti in questo modello di scarpa dalla conformazione anatomica la cui forma parte da quella realistica del piede.

Dalle foto comparse online sui profili collegati a Balenciaga (ci riferiamo a Demnagram che è di fatto l'archivio delle creazioni Balenciaga, il cui profilo viene periodicamente svuotato di tutti i post) si capisce che anche parte della pianta del piede rischia di toccare il suolo – ma poco importa, anche in questo caso, ai seguaci dello stile Demna, designer che, in effetti, è in grado di immaginare soluzioni di stile sempre sbalorditive, spesso rivoluzionarie. Leggi anche Moda, arrivano le Hotel Slippers simili alle pantofole d'albergo

L'illusione di camminare scalzi Realizzate in schiuma EVA 3D, le Zero sono scarpe ultra flat, ultra leggere e senza genere. Sul mercato arriveranno in tre varianti di colore: nero, beige sabbia (nude) e marrone.

Su ogni scarpa, sull'alluce, c'è la scritta Balenciaga in rilievo, tono su tono.

Come si abbinano? Anche qui non ci sono regole. Nel lookbook comparso sul profilo di Balenciaga, le Zero spuntano sotto look oversize, pantaloni di stampo sportivo così larghi e così lunghi da essere tutt'uno col pavimento, in pieno stile Demna, lo stilista che ha fatto delle silhouette allungate e dei capi XXL una delle sue cifre distintive.

Come sempre, quando si tratta di Demna Gvasalia e Balenciaga, la moda non è solo una questione estetica ma è un segno dello spirito del tempo (presente e futuro).

Cosa suggerisce una scarpa così minimal, che dà l'illusione di camminare scalzi? Libertà, innanzitutto, in un mondo dove le costrizioni sono ovunque, una condizione messa in evidenza proprio da Balenciaga che negli ultimi anni ha proposto armature, capi giganti, per difendersi da tutto quello che c'è fuori.

In mezzo a tutte queste proposte, una chiave che può aprire porte nuove.

Che sia un nuovo inizio per Gvasalia? Leggi anche Balenciaga, arriva la gonna asciugamano Towel Skirt da 900 dollari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dedicated to Balenciaga by Demna (@demnagram)