Namite Selvaggi vince la seconda edizione di Io Canto Generation

io canto generation, namite selvaggi: "Grazie a questa avventura"

Nella puntata finale la giovante artista ha proposto Stand up for love e When you Believe con Benedetta Caretta. Namite ha cantato anche Halo di Beyoncé e Greatest love of all di Whitney Houston.

Namite, nata in Tanziania, vive a Terracina. La ragazza ha raccontato: “Namite, nella lingua della tribù di mia madre, vuol dire vittoria. Penso che anche in Tanzania siano tutti molto contenti. Mi ci è voluto un po’ prima di realizzare tutto quanto. Grazie a questa avventura mi sono portata dietro un bagaglio che sono riuscita ad arricchire in questo viaggio".