I due, che per la verità non si somigliano molto, hanno diversi aspetti in comune. E, più volte, sono stati in lizza per lo stesso ruolo

Tom Hanks ha fatto una rivelazione sorprendente, raccontando di essere spesso scambiato per l'ex Batman Michael Keaton.

"Io e lui siamo, sai, una specie di strano doppelgänger di tanto tempo fa. Non mi dicono esattamente Beetlejuice Beetlejuice. Ma molte volte mi chiedono se sono io nel film", ha confessato in un recente episodio del podcast Happy Sad Confused.

Perché Tom Hanks viene scambiato per Michael Keaton?

Per la verità, Tom Hanks e Michael Keaton non si somigliano molto. Ma ci sono alcuni dati che possiamo prendere in considerazione, per provare a spiegare questo strano misunderstanding.

I due hanno solo cinque anni di differenza, i loro esordi cinematografici sono avvenuti a due anni di distanza (Hanks con He Knows You're Alone nel 1980 e Keaton con Rabbit Test nel 1978) ed entrambi hanno sposato attrici (Hanks è attualmente sposato con Rita Wilson e Keaton è stato precedentemente sposato con Caroline McWilliams). Inoltre, spesso sono stati in lizza per lo stesso ruolo.

Michael Keaton ha rivelato nel 2012 che gli era stata offerta la parte in Splash, film del 1984 con protagonista Tom Hanks (FOTO). Secondo alcune voci, invece, la parte di Ray Kroc in The Founder sarebbe stata proposta inizialmente ad Hanks. E, ancora, si dice che Keaton abbia ricevuto un'offerta per Philadelphia, e che entrambi siano stati presi in considerazione per la parte di Billy Crystal in Harry ti presento Sally.

Senza contare che Colin Hanks, figlio di Tom, ha festeggiato più volte il compleanno del padre postando foto di... Michael Keaton! "È un brav'uomo con un grande senso dell'umorismo. Ti voglio bene, papà!", scherzava nel 2019.