Tom Hanks, svaligiata a Los Angeles la villa dell'attore

Forrest Gump, il film con Tom Hanks compie 30 anni: tutte le curiosità

La pellicola diretta da Robert Zemeckis usciva nei cinema nordamericani il 6 luglio 1994. Ispirato dall’omonimo romanzo di Winston Groom, si rivelò un successo di critica e pubblico, diventando un classico hollywoodiano. Ha vinto 6 Oscar su 13 nomination e 3 Golden Globe su 7 candidature. Dal cast agli effetti speciali, dai riferimenti storici alla colonna sonora: ecco tutto quello che c’è da sapere

Forrest Gump compie 30 anni. Il film diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks, dopo la premiére del 23 giugno, uscì nel mercato nordamericano il 6 luglio 1994, per poi arrivare in Europa in autunno. Ispirato dall’omonimo romanzo di Winston Groom, è stato un trionfo di critica e pubblico, incassando quasi 700 milioni di dollari nel mondo e diventando un classico di Hollywood. Vinse poi 6 Oscar. Ecco tutte le curiosità e le cose da sapere

TRAMA - Un uomo, Forrest Gump, seduto a una fermata dell’autobus, racconta la storia della sua vita. Cresciuto in Alabama con la mamma, da piccolo ha sofferto di problemi di postura e di un quoziente intellettivo inferiore alla media. Sin da bambino le sue vicende si intersecano con grandi eventi e personaggi simbolo della storia americana per circa un trentennio, dal Watergate alla guerra in Vietnam. Quasi sempre il protagonista non si rende conto della portata degli avvenimenti di cui è testimone