Chi è Serena De Ferrari

Serena De Ferrari è un talento poliedrico. Per dodici anni ha studiato musica, per cinque canto lirico. Si è formata a Roma e a Milano, e poi a New York. Infine, ha capito che più che la musica ad attrarla era la recitazione, così si è iscritta al Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Il ruolo della "cattivissima" Viola in Mare Fuori ha segnato il suo debutto, ed è stato seguito dalla serie Netflix Zero, in cui interpreta una stilista milanese, e dal film di Giovanni Veronesi Romeo è Giulietta.