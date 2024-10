Romeo è Giulietta, il film di Giovanni Veronesi in prima tv su Sky

Con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele e con Margherita Buy e Alessandro Haber. Stasera, lunedì 7 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema Uno alle 21:15 e in streaming solo su NOW

Arriva in esclusiva su Sky Cinema l’ultimo film di Giovanni Veronesi, ROMEO È GIULIETTA, in onda lunedì 7 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Giovanni Veronesi dirige una commedia degli equivoci ambientata nel mondo del teatro con protagonista Pilar Fogliati (che prende parte anche alla sceneggiatura) nel ruolo di un’attrice tanto determinata a prender parte a una nuova messa in scena di Romeo e Giulietta da arrivare a proporsi per entrambi i ruoli dei protagonisti. Al suo fianco un cast stellare: da Sergio Castellitto a Geppi Cucciari, da Maurizio Lombardi a Margherita Buy, fino ad Alessandro Haber. Il film è una produzione Indiana Production, Capri Entertainment e Vision Distribution in collaborazione con Sky.