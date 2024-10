Il matrimonio in chiesa di Beatrice Valli e Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono scambiati le promess e d'amore eterno, questa volta in chiesa , concretizzando un desiderio che avevano espresso un po' di tempo fa e di cui avevano parlato per la prima volta in tv nel salotto di Silvia Toffanin. A distanza di qualche giorno dall'evento, sui seguitissimi profili social di entrambi è uscito oggi un post congiunto che ritrae la coppia all'uscita della chiesa mentre si scambia un bacio con la piccola Matilda Luce in braccio. La presenza della piccola è fondamentale perché il matrimonio è stato celebrato nel giorno del battesimo della bambina . Una grande festa di cui i follower attendono di conoscere tutti i dettagli.

La poca presenza sui social media degli ultimi giorni da parte di Beatrice Valli e Marco Fantini era dovuta a una sorpresa che la coppia di super influencer stava serbando per i follower. Sabato 19 ottobre , stando ai vari indizi trapelati sulla piattaforma di Meta, la coppia si è risposata in Emilia Romagna , promettendosi di nuovo amore eterno dopo le nozze da favola celebrate a Capri a maggio del 2022 . Valli e Fantini, innamoratissimi e genitori di tre bambini , una famiglia a cui si aggiunge il primogenito di lei nato dalla precedente unione con Nicolas Bovi, si intravedono in una foto che li ritrae in abiti nuziali – lei, con un cappello bianco dalla falda larga dallo spirito elegante e rétro . Dopo la cerimonia romantica e glamour che ha fatto sognare i follower di entrambi a Capri, forse i due innamorati si sono voluti regalare una celebrazione dal tono più classico, nel segno della tradizione . Nel post su Instagram c'è scritto che questo nuovo matrimonio avviene “davanti a Dio” e “in un momento di unione per noi molto importante”. Valli e Fantini fanno riferimento al battesimo di Matilda Luce che è nata il 24 aprile del 2023 . La bambina nella foto i vede appena, avvolta tra le braccia della mamma mentre quest'ultima è impegnata a baciare il papà. Anche lei vestita di bianco, è stata protagonista di un giorno da ricordare.

I dettagli ancora top secret

Le nozze in chiesa tra Beatrice Valli e Marco Fantini sono state un evento per la famiglia.

L'imprenditrice e il modello, ex tronista di Uomini e Donne, dissero in tv di volere una cerimonia intima a cui potevano prendere parte quei parenti che non sono stati in grado di raggiungerli a Capri per la loro unione civile.

I due hanno menzionato esplicitamente i loro nonni (la nonna di lei e quella di lui) che, finalmente, avrebbero potuto assistere dal vivo allo scambio di promesse e degli anelli.

Poco si sa della lista dei presenti all'evento poiché, per volontà degli sposi, sulla giornata c'è ancora molto riserbo.

Poche le immagini veicolate dalle Stories di Beatrice Valli che, per ora, ha condiviso qualche scatto dei suoi figli e un ritratto di famiglia che include le sorelle Eleonora e Ludovica.

Sotto alla foto in cui tutti, grandi e piccini, sorridono, una promessa (per i follower): “Più tardi vi raccontiamo tutto”.