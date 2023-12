Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno (di nuovo)

Ospite di Verissimo, la coppia ha parlato dei suoi piani futuri. In programma anche un matrimonio religioso, davanti a pochi intimi, per chi non ha potuto esserci a Capri

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno festeggiato i dieci anni d'amore nel salotto di Silvia Toffanin. Hanno raccontato la loro storia, parlato della crisi che all'inizio della relazione li ha investiti. Si sono commossi per le parole di Eleonora Valli (sorella maggiore di Beatrice), e per quelle delle loro nonne. Ma, soprattutto, hanno fatto un annuncio speciale.

Il matrimonio a Capri (e il secondo nel 2024)

Dopo la romanticissima proposta di matrimonio a Parigi, Beatrice Valli e Marco Fantini sono convolati a nozze il 29 maggio 2022. Lo hanno fatto a Capri, nella splendida cornice di Villa Lysis, con Beatrice scortata all'altare dal figlio maggiore Alessandro (frutto della sua passata relazione con Nicolas Bovi). Tuttavia, a quelle nozze mancavano alcune persone. A cominciare dalla nonna di Marco, presente a Verissimo con un videomessaggio (come la nonna di Beatrice). Ed è proprio per lei, e per le altre persone care che non hanno potuto assistere al matrimonio civile, che i Fantini (così vengono chiamati sul web Marco e Beatrice ndr.) si risposeranno nel 2024. Lo faranno in chiesa, la prossima estate, davanti ai familiari più intimi.