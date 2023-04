Beatrice Valli ha partorito: è nata la figlia Matilda Luce

La famiglia Valli-Fantini si allarga. Gli auguri entusiasti delle star vicine alla coppia Condividi

Beatrice Valli è mamma per la quarta volta. Lo annuncia sui social la stessa influencer, condividendo una serie di scatti che mostrano per la prima volta la bambina nata dalla relazione con Marco Fantini. Una vera e propria sorpresa per i fan della coppia, che ha tenuto segreto il nome della piccola fino ad oggi. La nuova arrivata nella famiglia Valli-Fantini si chiama Matilda Luce, nome che i due genitori hanno scelto dopo il parto, proprio come avevano preannunciato tempo fa.

L'annuncio sui social Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato oggi la nascita della loro quarta figlia, "Matilde Luce Fantini" - come si legge nella didascalia del post - con una serie di scatti in bianco e nero condivisi su Instagram, in cui si vede l'influencer tenere la piccola tra le braccia. Un annuncio felice per la coppia, che ha vissuto non poche preoccupazioni legate alla gravidanza non semplice di Beatrice, che ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower sulle sue condizioni di salute. E dopo averli salutati qualche giorno fa dall'ascensore di casa Fantini, ecco che riappare sui social con la nuova arrivata in famiglia. "Eccoci qui, un po' stanche ma siamo qui. Ora ci godiamo questo momento e torneremo da voi nei prossimi giorni", ha detto l'influencer ai suoi follower in un video condiviso su Instagram poche ore fa. Nel frattempo, sui social e fuori sono arrivati gli auguri degli amici più noti: Aurora Ramazzotti, Alena Seredova, Cristina Marino, Costanza Caracciolo e moltissimi altri. Ma gli auguri più speciali sono sicuramente quelli delle sorelle Eleonora e Ludovica Valli. Quest'ultima, diventata mamma da poco, è stata tra le prime a commentare il post condiviso dalla sorella Beatrice. "Finalmente. Benvenuta piccolina", ha scritto Ludovica, lasciando intuire che non vede l'ora di abbracciare la sua nipotina.

Una famiglia allargata Dopo tanta attesa, finalmente Beatrice Valli mostra la nuova arrivata in famiglia, Matilda Luce. Quarta figlia per l'influencer, che ha già avuto le sue splendide Bianca e Azzurra (rispettivamente 5 e 2 anni) dal suo matrimonio con Marco Fantini. Ma Beatrice è anche mamma di Alessandro (10 anni), avuto dalla sua storia con il calciatore Nicolas Bovi quando era appena 17enne. Una famiglia allargata, che a breve si trasferirà in un nuovo appartamento nel quartiere CityLife di Milano, proprio dove hanno acquistato anche Chiara Ferragni e Fedez.