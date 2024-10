Nicoletta Manni, l’étoile a Lecce con la serata "La gioia di danzare"

Al Politeama Greco, sabato 19 ottobre, il Gala in debutto nazionale organizzato dall’étoile e dal marito Timofej Andrijashenko con i primi ballerini e i solisti della Scala di Milano. “Torno nel teatro che mi ha visto crescere, dove ho fatto i miei primi saggi di danza. Per me questa serata significa tantissimo” racconta a Sky TG24. In programma anche una nuova creazione su una canzone popolare salentina cantata da Diodato

“Abbiamo iniziato a pensare a questo spettacolo già all’inizio dell’anno. Io sono molto legata alla mia terra e alle mie origini per cui per me ha un significato molto importante. Nessun altro luogo avrebbe avuto la stessa importanza o lo stesso valore affettivo. Non so se avrà un seguito ma certo mi piacerebbe che diventasse un’abitudine”.

“Sono davvero felice di tornare a ballare a Lecce, nel teatro che mi ha visto crescere. È qui che ho fatto i miei primi saggi di danza con la scuola di mia mamma. Per me questa serata significa tantissimo”. Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala, non nasconde tutta la sua emozione per La gioia di danzare, lo spettacolo che riprende il titolo del suo libro, che si terrà al Teatro Politeama Greco di Lecce sabato 19 ottobre alle ore 20.30 ( qui tutte le info ). Un evento in prima nazionale che lei stessa ha organizzato insieme al marito e primo ballerino Timofej Andrijashenko prodotto da Artedanza.

IL PROGRAMMA

In scena primi ballerini e solisti del Teatro alla Scala di Milano in un programma che prevede estratti dai grandi titoli del repertorio classico, come Grand Pas Classique, Carmen, Il Lago dei Cigni, Il Corsaro affiancati a pezzi più contemporanei.

“Siamo tutti colleghi e ballerini classici per cui mi piaceva l'idea che ognuno portasse il meglio di sé al pubblico di Lecce. Faremo tutti un passo a due classico, poi ci saranno dei pezzi neoclassici a cui gli spettatori leccesi sono meno abituati. E nel finale un omaggio alla mia terra, un passo a due nuovo creato da Patrick De Bana per me e Timofej che chiuderà la serata. Una nuova creazione su una canzone popolare della tradizione salentina cantata da Diodato”, svela Nicoletta Manni.

E aggiunge: “Ho sentito subito un interesse molto alto per questo spettacolo, in Puglia non ci sono molte opportunità di vedere della bella danza nonostante ci siano tantissime scuole di danza, soprattutto a Lecce”.