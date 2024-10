Grande Fratello, chi è stato eliminato lunedì 14 ottobre

Amanda Lecciso si è salvata al fotofinish. Il pubblico ha deciso di eliminare un non vip, Michael Castorino, fondatore dell'agenzia di animazione per bambini "Il Mondo di Meg"

L'eliminazione di Michael Castorino è stato il momento clou della puntata del 14 ottobre. Il nip - co-fondatore dell'agenzia di animazione per bambini Il mondo di Meg - ha avuto la peggio contro Yulia, Clayton, Tommaso, Helena e Amanda. Solo il 4% dei voti del pubblico era a suo favore, ma lui l'ha presa con sportività. "È stato bellissimo, ma voglio tornare a casa", ha detto, dopo il verdetto finale. Il pubblico social, tuttavia, non ha apprezzato molto l'eliminazione. E c'è chi si dice convito che, a penalizzare Michael, sia stata l'assenza di dinamiche amorose, di litigi e di polemiche all'interno del programma. "Ormai vanno avanti quelli che creano dinamiche, scompiglio e le coppie", si legge. E ancora: "Perché fanno uscire un ragazzo così gentile e caro?".

Cos'è successo durante la puntata

Oltre all'eliminazione di Michael Castorino, nel corso della puntata è successo molto altro.

Carmen Russo, rimasta nella casa per qualche giorno per rassicurare il marito Enzo Paolo Turchi, ha raccontato di essersi regalata un momento di intimità con lui, prestando attenzione a non essere scoperti dai coinquilini. Ma, l'attenzione, è stata rivolta soprattutto a Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. "Io non ho inventato tutto questo con Lorenzo da sola, c’è stata anche la sua parte, con gli occhi, con tutto. Ci facevamo le coccole, mi chiedeva le cose, eravamo vicini col corpo, sono accadute cose intime ma non col corpo…”, ha detto lei. Mentre lui ha ribadito di non aver fatto nulla sotto le coperte, pur ammettendo la vicinanza fisica (e non solo) con l'ex concorrente di Pechino Express. Oltre che di Helena, Lorenzo ha parlato poi di Sheila Gatta. E della loro amicizia finita.

Shaila, dal canto suo, ha commentato il rapporto con Javier. "Avevo bisogno di testare il ph della pelle e assaggiare delle cose", ha detto l'ex velina, a proposito di quanto è successo sotto al piumone.

Uno dei momenti più teneri della puntata è stato invece l'incontro tra Ilaria Gatti - ex ragazza di Non è la Rai - e l'anziana signora presso cui lavorava come badante. “Sono diventata mamma e ho fatto la casalinga, ho aiutato il mio compagno in un salone di bellezza e poi ho fatto la badante, che è stata la cosa più bella del mondo", ha raccontato Ilaria. "La signora Ausilia mi ha aiutato ad avere pazienza soprattutto con gli uomini, a non sprecare il cibo mai perché si può sempre reinventare e poi tante perle di saggezza". Quando la signora è arrivata da lei, Ilaria si è visibilmente commossa. E ha anche ricevuto un consiglio: "Ti vedo sempre in tv però pensa prima di agire, devi riflettere".

Alla fine della trasmissione, le nomination. I preferiti della Casa sono Enzo Paolo Turchi, Luca Giglioli e le ex ragazze di Non è la Rai. Cesara Buonamici dà l’immunità a Iago Garcia, Beatrice Luzzi a Mariavittoria Minghetti. I nominati sono Yulia Naomi Bruschi, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Shaila Gatta.