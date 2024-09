Grande Fratello, Brooke e Thorne di Beautiful si sposano nella casa

Spettacolo

Grande Fratello 2024, chi sono i concorrenti. FOTO

L'edizione 2024, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini, ha preso il via lunedì 16 settembre. In studio, come opinionisti, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre ad accogliere i vip sulla passerella che conduce alla casa c'è Rebecca Staffelli. Tra i concorrenti, alcuni dei quali saranno annunciati nel corso del programma, manca Lino Giuliano, squalificato prima dell'inizio per via di alcuni commenti omofobi

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 troviamo Shaila Gatta, ballerina e showgirl, ex concorrente di Amici di Maria de Filippi ed ex velina di Striscia la Notizia in coppia con Mikaela Neaze Silva. Napoletana classe 1996, Shaila (insieme a Mikaela) detiene il record di presenze sul bancone del tg satirico

Toscano classe 1974, Luca Calvani ha all'attivo numerosi film e serie tv, e una lunga esperienza come conduttore. Dopo aver avuto ruoli minori ne Le fate ignoranti, e dopo aver recitato in un episodio di Sex and the City, partecipa a Uomini e Donne a L'Isola dei Famosi (vincendo la quarta edizione). Nel cast di To Rome with Love di Woody Allen, nel 2023 approda a Cortesie per gli ospiti