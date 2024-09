Dolce & Gabbana e Stabilo, tutto sugli esclusivi evidenziatori

Per la prima volta la casa di moda collabora col brand tedesco per una serie di pezzi di cancelleria unici, da collezionare. I kit sono disponibili in anteprima dal 28 settembre a Milano. Tutti i dettagli



Gli amanti del lusso saranno felici di scoprire che grazie alla collaborazione che per la prima volta vede insieme Dolce & Gabbana e Stabilo, anche un piccolo gesto come quello della scrittura può diventare fonte di un piacere raro.

Ad ottobre tutti gli appassionati di articoli di cancelleria potranno aggiungere un tocco di bellezza sulla scrivania. Dal 1° ottobre, presso i rivenditori autorizzati, saranno disponibili i nuovi evidenziatori Stabilo caratterizzati dal design iconico di Dolce & Gabbana.

La collezione arriva a Milano qualche giorno prima, dal 28 settembre. I kit che comprendono tutte le varianti realizzate per la collab, si possono acquistare presso l’edicola Dolce&Gabbana di Corso Venezia, nel cuore della città.

Il lancio a Milano Dolce & Gabbana ha rivestito l'edicola di Corso Venezia, a due passi dalla boutique del marchio, con la celebre stampa carretto siciliano, che ha caratterizzato storiche collezioni e campagne, per dare risalto al lancio della esclusiva collezione di evidenziatori realizzata in collaborazione con Stabilo, azienda tedesca con oltre centocinquant'anni di storia, specializzata in articoli per la scrittura tra cui spiccano, appunto, gli evidenziatori, compagni di studio e di lavoro per molti, ora anche oggetti da ammirare e da collezionare.

La città di Milano, da sempre attenta a tutto ciò che è glam e design, è al centro della promozione della collezione, una limited ediion la cui vendita inizia proprio nella capitale della moda nazionale.

Il Duomo è il protagonista della campagna social che accompagna il lancio della collezione.

Nella breve clip diffusa via social, un grosso evidenziatore lascia la sua traccia fluorescente attorno all'iconico monumento. Nel segno della gioia per gli occhi, perché la veste degli evidenziatori è vivace e coloratissima, proprio come lo stile di Dolce & Gabbana che, quando abbandona il nero, tinta simbolo delle sue creazioni più graffianti, dà risalto alle fantasie e i motivi più esuberanti, moli dei quali rappresentano la vivacità culturale del Belpaese.

Così, oltre al rivestimento con la stampa carretto siciliano, nella collezione di evidenziatori c'è anche quello caratterizzato dal motivo maioliche Blu Mediterraneo. Le quattro varianti includono anche due speciali evidenziatori animalier: uno leopardato, l'altro zebrato.

Le quattro varianti saranno disponibili in un kit completo che verrà venduto in quantità limitate nell'edicola Dolce & Gabbana di Corso Venezia a Milano a partire dal 28 settembre ma, come è accaduto per altre limited edition - vedi la recente collaborazione di Dolce & Gabbana col brand di sandali infradito Havaianas - è molto probabile che le scorte andranno presto a ruba. leggi anche Fefé, il primo profumo per cani di Dolce e Gabbana

Disponibili per tutti da ottobre Dolce & Gabbana ha pensato a omaggi speciali per chi riuscirà materialmente ad acquistare il kit di evidenziatori in anteprima. Tutti gli altri potranno assicurarseli presso i rivenditori fisici di Stabilo in tutta Europa o online nell'e-commerce di dolcegabbana.com.

L'iniziativa, coloratissima, è segno della volontà per il brand di moda di allargare i propri orizzonti avvicinandosi a segmenti di pubblico magari distanti dal mondo delle sfilate ma che amano lo stile e la bellezza.

Gli evidenziatori sono per tutti, per grandi e per piccini, per la scuola e il tempo libero. Un ben modo per dare un tratto di colore sfavillante all'autunno che sta per iniziare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolce&Gabbana (@dolcegabbana) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie