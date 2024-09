L'Uomo Gatto di Sarabanda si è sposato

Come riportato da Fanpage , Gabriele Sbattella si è unito in rito civile a Elena Cibotariu. La cerimonia, svoltasi sabato 7 settembre, si è tenuta a San Benedetto del Tronto , Ascoli Piceno. Presenti pochi invitati.

La coppia ha poi ringraziato amici, fan e colleghi per i messaggi di affetto ricevuti: “Volevamo, con questo breve video, ringraziare tutti quanti voi che avete speso un po’ del vostro prezioso tempo, un po’ del vostro tempo migliore per dirla con il titolo di un album dei Pooh, per farci gli auguri in occasione del nostro matrimonio. Volevamo ringraziare, con questo video anche coloro che sono venuti alla nostra cerimonia”.