Ed Westick ed Amy Jackson, le foto inedite del matrimonio a Londra

Per le nozze civili, l'attore di Gossip Girl ha indossato un completo doppiopetto della collezione No.14 Savile Row di Hackell. La moglie, invece, ha optato per un'elegantissimo tailleur color crema

Reduce dallo spettacolare matrimonio in Italia, Ed Westwick - star di Gossip Girl - ha condiviso alcune foto inedite delle nozze civili con Amy Jackson, tenutesi al Connaught Hotel di Londra poco prima di partire per la Costiera Amalfitana.

I look di Ed e Amy per le nozze civili

Ed Westwick, per le nozze civili, ha indossato un completo doppiopetto della collezione No.14 Savile Row di Hackell. Il completo, in lana color tabacco, presentava un design senza fodera con spalle morbide. L'attore lo ha abbinato a una camicia rosa chiaro con cravatta di seta realizzata a mano in Italia, scarpe in pelle marrone della collezione Imperial Hackett x Joseph Cheaney, e fazzoletto da taschino con un disegno dell'artista di fama mondiale Hormazd Narielwalla.

"Una settimana prima di imbarcarci nella nostra avventura italiana, abbiamo messo i puntini sulle i al The Connaught Hotel di Mayfair. Con i nostri familiari e gli amici più stretti, alla Georgian Room abbiamo iniziato tutto. I miei cari amici di Hackett London mi hanno aiutato a scegliere un look adatto all'occasione", ha scritto l'attore su Instagram.



Amy Jackson ha optato invece per un tailleur in tweed color crema, con sciarpina di pizzo e copricapo bianco. Ai piedi, un paio di décolleté bianche con cinturino sul tallone. I capelli erano raccolti in un'elegante acconciatura, il trucco appena accennato, mentre raffinati orecchini a cerchio dorati davano luce al suo viso.