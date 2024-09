La novità più importante, tuttavia, è l'arrivo di Annamaria Bernardini de Pace, l'avvocato divorzista più famoso d'Italia, ex suocera di Raoul Bova , e difensore di molti vip in importanti cause di divorzio. Il suo modello? Come spiegato a ELLE, Santi Licheri . "Erano anni che Barbara Palombelli mi chiedeva di farlo, ho pensato che era ora. E quindi cambio: da avvocato mi ritrovo giudice . Mi farà bene ritrovarmi dall’altra parte e dirimere le liti", ha commentato.

A gennaio, Forum manderà in onda la puntata numero diecimila . E, a condurla, sarà ancora una volta Barbara Palombelli . La giornalista e conduttrice, al timone del programma fin dal 2013, ha rilasciato una lunga intervista all'ANSA per raccontare tutte le novità.

Le conferme

Per una new entry di primo piano, a Forum ci sono state molte conferme di rilievo. "Mi aspetto molto da lei, ma naturalmente anche dalla Nazionale che ci ha fatto vincere in questi anni! Quali sono i temi che appassionano di più il pubblico? Numero uno? Adulterio... numero due? Eredità e matrimoni", ha detto Barbara Palombelli, riferendosi all'arrivo di Bernardini de Pace e alla presenza d.i tutti gli altri giudici: Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli.

Confermati anche Paolo Ciavarro (fresco di matrimonio con Clizia Incorvaia), Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Giulia Lea Giorgi per i momenti di approfondimento. Una squadra vincente, a cui ora si aggiunge Chiara Stile. Influencer e presentatrice, Stile ha spiegato: "Mi sto per laureare in giurisprudenza, mi mancano pochi esami. La facoltà mi ha catapultato nella trasmissione prima come studentessa e poi come opinionista, Forum in questo mi aiuta tanto, imparo sul campo come futuro avvocato ed è una palestra come presentatrice e commentatrice, imparo i tempi televisivi, come porre domande agli ospiti e ad ascoltarli".