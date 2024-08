Lea Michele mamma bis, è nata Emery Sol Reich

A quattro anni di distanza dall’arrivo di Ever Leo, l’attrice e cantante ha annunciato la nascita di Emery Sol Reich. Lea Michele ha scritto sul suo profilo Instagram: “I nostri cuori sono così pieni”

È nata Emery Sol Reich. Lea Michele e Zandy Reich hanno allargato la famiglia. L’attrice statunitense ha annunciato il lieto evento condividendo un primo tenero scatto della famiglia; la foto ha ricevuto numerosi commenti e oltre 350.000 like su Instagram.

approfondimento Lea Michele è diventata mamma di un maschietto, Ever Leo

Lea Michele e Zandy Reich hanno dato il benvenuto a Emery Sol Reich. A circa quattro anni di distanza dall’arrivo del primogenito Ever Leo , la coppia ha accolto Emery Sol Reich. La star di Glee ha ufficializzato la nascita della bambina pubblicando uno scatto sul profilo Instagram che conta più di otto milioni di follower. L’attrice ha dichiarato: “I nostri cuori sono così pieni”.

A luglio l’attrice e cantante aveva raccontato a People la differenza tra la prima e la seconda gravidanza: “È stata un’esperienza incredibilmente differente essere incinta di Ever. Eravamo in California ed era durante la pandemia. Quindi stavamo a casa e facevamo davvero poco. Mentre ora siamo a New York, strade piene. Sto lavorando e sono una mamma, è davvero diverso”.