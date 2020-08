Lea Michele è diventata mamma di un maschietto, Ever Leo

A rivelare la notizia della nascita del bambino è stato il magazine People. "Tutti sono felici e in salute e sono estremamente grati – ha dichiarato l'insider – fino ad ora è stato un bambino molto tranquillo". Sempre People ha poi confermato che la coppia ha chiamato il loro primogenito Ever Leo, anche se i due neo genitori ancora non hanno fatto alcun annuncio ufficiale. La notizia della gravidanza dell'ex star di “Glee” era stata data dal magazine statunitense ad aprile e poi confermata dall'attrice via social.

I due si sono sposati con una cerimonia intima e romantica nel nord della California a marzo 2019 e hanno festeggiato con oltre 200 familiari e amici intimi, tra cui gli ex attori di “Glee” Darren Criss e Becca Tobin, e anche la collega di “Scream Queens” Emma Roberts. Con Zandy, Lea ha ritrovato la serenità dopo la morte del suo ex compagno e collega Cory Monteith, morto nel 2013 a causa di un mix di droghe e alcol.

Lea Michele e il rapporto con il suo corpo

In passato l'attrice ha rivelato di avere la sindrome da ovaio policistico: “È una condizione molto comune. Gli effetti collaterali possono essere brutali. In quel periodo non ero molto attiva fisicamente, così ho inserito nella mia routine degli allenamenti, un elemento spirituale, come il SoulCycle o l’hot yoga” ha spiegato in un’intervista a Health, specificando di non soffrire, fortunatamente, di una forma acuta. Da quel momento Lea ha iniziato a prendersi molta più cura del proprio corpo. “Intorno ai 30 anni, il mio metabolismo è cambiato e improvvisamente sono aumentata di peso e mi sono sentita fuori controllo. È stato un momento in cui fermarmi e pensare: “Ok, sto invecchiando e le cose non saranno più come prima”. Quindi, mi sono presa del tempo per ascoltare il mio corpo e capire di cosa avesse bisogno. Ora ho 33 anni e non sono mai stata meglio. Penso che sia importante dedicarsi ogni giorno dei momenti per sé. Poi, ho un marito che mi trova la ragazza più bella al mondo. Tra qualche anno? Spero di essere mamma di 10 bambini, se è fisicamente possibile farne così tanti! E poi, voglio anche continuare a registrare e spero di tornare a Broadway”.