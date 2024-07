3/12 ©Getty

Roberto Herlitzka aveva esordito al cinema nel 1973 al servizio dell'amica regista Lina Wertmüller che lo volle in Film d'amore e d'anarchia - Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...". Non fu l'unico film realizzato insieme. Herlitzka compare anche in Pasqualino Settebellezze, Notte d'estate con profilo greco, occhi a mandorla e odore di basilico e altri titoli