I migliori film del regista Giuliano Montaldo

1/19 ©Getty

La scomparsa di Giuliano Montaldo, nato a Genova nel 1930 e morto a Roma a 93 anni, rappresenta una grave perdita per gli amanti del cinema italiano ed internazionale, ambiti nei quali il cineasta si è distinto firmando alcuni dei titoli più rappresentativi della seconda metà del Novecento e non solo. Autore di oltre venti film per il cinema, ha lavorato anche per la tv, come regista di documentari e come attore. Ecco i titoli da rivedere e riscoprire





Morto Giuliano Montaldo, regista di "Sacco e Vanzetti"