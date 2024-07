Gigi Buffon e Ilaria D'Amico presto sposi a Lucca

Spettacolo

Per i media non ci sono dubbi: quello tra il figlio più giovane dell'uomo più ricco dell'Asia e l'ereditiera dell'industria farmaceutica è l'evento del decennio. Ai festeggiamenti principeschi, che si stima siamo costati circa cento milioni di dollari, c'erano uomini d'affari, politici, star globali e stelle di Bollywood, tutti con look colorati e ricchissimi, in linea con l'evento A cura di Vittoria Romagnuolo