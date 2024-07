Jason Priestley: "Tra me e Shannon Doherty un'attrazione fortissima"

Nella serie cult degli anni Novanta Beverly Hills 90210 , Jason Priestley e Shannen Doherty interpretavano due dei protagonisti, i gemelli Brandon e Brenda Walsh. Nella finzione, Brandon amava Kelly (Jennie Garth), mentre Brenda aveva occhi solo per Dylan ( Luke Perry ). In un’intervista a Us Weekly, Priestley, che oggi ha 54 anni, ha però rivelato che in realtà tra lui e Doherty, 53 anni, c’era una fortissima intesa, anche erotica , e che entrambi erano pienamente consapevoli della loro attrazione fisica. “E ci ridevamo continuamente sopra”, ha aggiunto l’attore, ora sposato con la truccatrice inglese Naomi Lowde e padre di due figli.

LA CHIMICA ANCHE SUL SET

“Shan e io ci siamo divertiti molto a girare insieme quella serie”, ha proseguito Priestley. “Tra i motivi per cui avevamo così tanta chimica c’è il fatto che ci piacevamo in maniera sincera. E credo che questo si capisse e abbia reso così riuscito il progetto”. Lui e Doherty hanno recitato insieme sul set di Beverly Hills 90210 dal 1990 al 1994. In seguito, l’attrice è stata licenziata per essere arrivata più volte in ritardo al lavoro, mentre l’attore ha mantenuto il ruolo fino alla conclusione dello show, avvenuta nel 2000.