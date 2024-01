Madonna e Luke Perry sono stati insieme negli anni 90: la rivelazione

L'attrice ha raccontato i dettagli della love story tra il collega di “Beverly Hills 90210” e l'icona del pop nel suo podcast. Il primo incontro nel 1991 quando il divo delle serie tv era all'apice della popolarità

Madonna e Luke Perry sono stati insieme, lo conferma Tori Spelling, dunque una fonte di prima mano che, a trent'anni dai fatti e a distanza di quasi cinque anni dalla scomparsa dell'attore di Beverly Hills 90210, descrive i dettagli di una liaison della quale si è parlato molte volte ma sulla quale non c'erano mai state certezze.

La compagna di set di Perry ha riavvolto il nastro fino ai primi anni Novanta nel suo podcast 90210MG e, in compagnia della sua compagna di microfono Jennie Garth, ha fatto una serie di rivelazioni di grande interesse per i fan della cantante di Frozen e per tutti quelli che amano ancora tantissimo Perry e sono a caccia di dettagli sulla movimentata vita sentimentale dell'attore che, negli anni tra il vecchio e il nuovo millennio ha fatto strage di cuori in tutto il mondo.

Il primo incontro voluto da Madonna Dylan McKay e Madonna? Un incontro tra mondi, quello delle serie tv e della musica, che si è effettivamente compiuto nel passato. Ne veniamo a conoscenza oggi grazie a Tori Spelling che ha fatto un tuffo nei favolosi anni di Beverly Hills 90210 a beneficio degli ascoltatori del podcast 90210MG che conduce con successo con l'amica e collega Jennie Garth.

Nell'ultimo episodio del podcast le due attrici, affrontando il tema delle relazioni, tirano in ballo l'ex interprete di Dylan McKay che, poco tempo dopo la prima messa in onda dello show di culto, era diventato così popolare al punto da ricevere una chiamata da Madonna in persona.

La popstar aveva scelto Perry come sostituto di Elizabeth Taylor la quale avrebbe dovuto consegnarle un premio per conto dell'American Foundation for Aids Research, appuntamento che aveva dovuto saltare a causa di un'influenza. La signora Ciccone, allora, colse l'occasione per coinvolgere Luke Perry che, in un primo momento si convinse che era tutto uno scherzo.

L'attore statunitense, sebbene già molto conosciuto, si rendeva conto di non essere esattamente la seconda scelta dopo la diva del grande schermo. È evidente che Madonna fosse incuriosita dalla giovane star della tv e approfittò dell'occasione per combinare un primo incontro.

L'incontro tra Madonna e Perry sul palco dove avvenne la consegna del premio assegnato alla cantante dall'amfAR, condito da un saluto con tanto di bacio sulle labbra, avviò una serie di fitte voci su una relazione tra i due.

In effetti, una storia d'amore poteva essere possibile, dal momento che Madonna era ufficialmente libera da quando aveva messo fine al suo matrimonio con Sean Penn a alla sua relazione con Warren Beatty. Perry, dal canto suo, era uno degli astri nascenti di Hollywood e solo nel 1993 avrebbe sposato Rachel Minnie Sharp che è la madre dei suoi due figli.

Perry confidò la love story a Tory Spelling

Tori Spelling ha condito il racconto con la sua eccitazione, all'epoca dei fatti, per la relazione tra l'amico e collega e Madonna. La figlia di Aaron Spelling ha detto di essersi sentita parecchio lusingata, al tempo, per essere stata scelta da Perry come sua confidente.

L'attore le fece anche ascoltare un messaggio che Madonna aveva lasciato sulla sua segreteria come prova che la storia, alla quale lui stesso stentava a credere, fosse vera. Spelling ha detto di essersi sentita molto felice per lui perché era diventato così famoso da essere l'oggetto delle attenzioni della regina del pop.

Date certe a parte, Spelling non ha dato altri riferimenti temporali per capire se la storia romantica tra Madonna e Luke Perry è stata lunga oppure no ma il podcast, che va avanti con successo ormai dall'inizio del 2022, potrebbe svelare nuovi dettagli.