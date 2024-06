Il 25 giugno 2024, Anthony Bourdain avrebbe compiuto 68 anni. Asia Argento, a lui legata sentimentalmente, ha voluto ricordarlo con un post su Instagram, a sei anni di distanza dal tragico gesto che condusse alla sua morte.

Il ricordo di Asia Argento

"Ti amerò per sempre. La vita va avanti ma non sarà più la stessa senza di te. Il tempo non cura nessuna ferita. Mi manchi ogni giorno. Nei miei sogni ti parlo, ti bacio, sei ancora con me. Le feste sono particolarmente insostenibili. Buon compleanno in un luogo più alto e più leggero di questo", ha scritto Asia Argento. L'attrice ha condiviso una carrellata di foto in cui posano insieme, sorridenti e felici. E ha così concluso il post: “Three words went through my mind endlessly, repeating themselves like a broken record: you’re so cool, you’re so cool, you’re so cool”.