Annandrea Vitrano e Claudio Casisa hanno spiegato ai fan che la decisione di mettere fine alla loro relazione sentimentale è arrivata un anno fa. Nel futuro, assicurano, continueranno a lavorare insieme. Finalmente da single

Instagram è ormai il posto preferito dalle celebrità per fare annunci di ogni tipo, anche quelli importanti.

Non si sono sottratti alla regola Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, in arte I Soldi Spicci, che hanno usato Instagram per dire a tutti i loro fan che non sono più una coppia, almeno sentimentalmente.

I due comici palermitani si sono affrettati a precisare che la decisione, presa ormai un anno fa, ha richiesto del tempo per essere resa pubblica.

Nessuna scelta sofferta: entrambi sono pronti e felici di dare inizio a un nuovo percorso che li vedrà separati nel privato ma ancora insieme sul palco e davanti alle telecamere. “Continueremo a fare i cretini insieme”, hanno assicurato in un post dove ironizzano sul loro nuovo status di single.

Il lungo post che annuncia la fine della coppia

Si sono presi parecchio tempo per ufficializzare la una notizia che risponde alla domanda che da un po' gli ponevano i fan: “Vi siete lasciati?”. La risposta è sì: I soldi Spicci hanno confermato la fine della loro vita di coppia e l'inizio della loro nuova amicizia che non interrompe un sodalizio artistico di successo che va avanti da oltre dieci anni tra web, tv, cinema e social media.

“Da un annetto a questa parte abbiamo deciso di separarci sentimentalmente e non perché fosse finito qualcosa ma al contrario perché il nostro amore si è evoluto in qualcosa di molto più grande, da definirsi un vero e proprio amore fraterno”, hanno scritto Annandrea Vitrano e Claudio Casisa in un post fotografico dove entrambi sorridono ai lati della scritta “Ex”.

I due attori comici e youtuber hanno precisato che la decisione di non essere più una coppia è stata presa di comune accordo, certi, entrambi, che da questo momento in poi il sodalizio sarebbe stato diverso ma più profondo e autentico.

“Continueremo a raccontare l’amore sotto un altro aspetto. Niente tristezza… perché noi siamo felici, ve lo giuriamo!”, si legge nel lungo post che termina con una visione del futuro, pieno di progetti nuovi che I Soldi Spicci non vedono l'ora di svelare e a cui stanno già lavorando.

L'amore non finisce, si evolve, scrivono i due attori che poi si divertono a posare con una torta con cui festeggiano la loro nuova vita da single. I fan si dividono. Alcuni sono sconcertati, altri appoggiano la scelta dei loro beniamini perché gli amori finiscono, tutti ci sono passati.

I Soldi Spicci, la carriera tra film, web e tv Tra social, YouTube, radio, grande e piccolo schermo, I Soldi Spicci si sono fatti conoscere e apprezzare dai loro fan per una comicità immediata che racconta con leggerezza le dinamiche tipiche delle coppie e non solo.

Annandrea Vitrano e Claudio Casisa hanno alle spalle molte esperienze, come singoli e soprattutto come coppia comica, che spazia dagli sketch ai lungometraggi, tra cui spicca l'esordio La fuitina sbagliata del 2018, film di cui hanno contribuito anche per la sceneggiatura, seguito da Un mondo sotto social del 2022 da loro scritto e diretto, con cui sono andati come ospiti al Taormina Film Fest e al Giffoni Film Festival. Oltre a Colorado, in tv hanno partecipato nel 2020, anche al reality Pechino Express. Nella loro produzione comune c'è anche un album del 2019, Summer Stories.





