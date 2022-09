Un mondo sotto social, il nuovo film dei Soldi Spicci

Il duo torna al cinema con una nuova pellicola che racconta la genesi di un influencer Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo il primo film La Fuitina Sbagliata che ha incassato circa 1 milione di euro, I Soldi Spicci tornano al cinema il 15 settembre con il nuovo film, Un Mondo Sotto Social. Claudio Casisa e Annandrea Vitrano sono due star del web che hanno conquistato 1 milione e mezzo di followers su Facebook, 600mila su YouTube e Instagram e mezzo milione su TikTok ironizzando sulla loro quotidianità di coppia. “Abbiamo, letteralmente, visto nascere il mestiere dell’influencer e, forse, a modo nostro, lo siamo diventati anche noi. Proprio per questo nostro vivere e lavorare ci siamo posti delle domande: se noi oggi fossimo adolescenti, come sarebbe la nostra visione del mondo? Ci sentiremmo inadatti, a disagio o al contrario pieni di noi, patinati e sicuri? Avremmo l’ansia di essere popolari e costantemente accettati? Ma soprattutto come cresceranno i nostri figli in un mondo in cui il “seguire” qualcuno influenza imprescindibilmente la personalità?”.

Un Mondo Sotto Social, la sinossi GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Claudio vive a Roccapinola, un piccolo paese siciliano sul mare, ma sogna di trasferirsi a Milano. Non avendo la possibilità di realizzare questo suo sogno, crea una piccola Milano dalle sue parti dando vita alla CASISOCIAL, un’agenzia di web marketing che ha lo scopo di creare un nuovo influencer prendendo spunto dal mito Nadia Zingales, una star del web seguitissima e bellissima. Nello stesso paese vive Anna che fa la meccanica nell’officina del padre ed è completamente ignara del mondo dei social media, ma l’incontro con Claudio cambierà la sua vita, non senza difficoltà. Un vero e proprio percorso di addestramento per trasformare Anna in una star influencer impegnerà Claudio per giorni e giorni, fino ad avvicinarli e svelare diversi colpi di scena.

Una storia attuale In questo film I Soldi Spicci raccontano una storia del nostro tempo, una favola moderna che esplora la genesi e il concetto di influencer che oggi è sempre più centrale all’interno della società. Si riflette sul senso di identità, unicità, cercando di capire come viene recepita questa realtà dalle giovani generazioni sempre più connesse e dipendenti dagli smartphone e dalla popolarità virtuale. “Noi siamo quelli che sui social ci vivono, ne siamo carnefici e spesso anche vittime, vogliamo raccontare quello che stiamo imparando, che i social, cioè, sono in grado di travolgerti, di farti dimenticare cosa realmente ti piace, di farti credere che l’approvazione degli altri sia necessaria... ma questo non succede se riusciamo a dominarli e a conviverci senza perdere la nostra unicità”. Chi sono I Soldi Spicci Nati sul web, I Soldi Spicci sono una coppia nella vita e sullo schermo. Claudio Casisa e Annandrea Vitrano debuttano nel 2014 con uno spettacolo teatrale dal titolo Femmino e Maschia che racconta il punto d’incontro fra il mondo maschile e il mondo femminile. Nello stesso anno esordiscono in tv come membri del cast di Colorado su Italia 1 e nel 2015 il loro spettacolo teatrale Vietato ai Maggiori registra il tutto esaurito a Palermo. Dall’estate del 2015 inizia il loro successo tra teatro, tv e cinema che prosegue fino a oggi parallelamente con un grande seguito sui loro canali social. 1 milione e 566 mila sono i like che hanno su Fb, 660 mila i followers su Instagram. 350 milioni e più sono le visualizzazioni dei loro video su YouTube con più di 620 mila iscritti al loro canale.