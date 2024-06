Io Canto Family 2024, vincono Carlotta D’Amico ed Erika Coleianni

Un montepremi per il futuro

Coi suoi soli 8 anni, Carlotta D’Amico era la concorrente più giovane di Io Canto Family. Con la mamma abita nel messinese, a Santa Lucia del Mela, e con lei è cresciuta. Quando Erika ha partorito, infatti, aveva solo 17 anni. Dopo la fine della relazione col padre, presente in platea per applaudire la figlia, si è innamorata di Manuela. Con i soldi del montepremi ha confessato di voler far studiare Carlotta "come merita".

A portare Erika e Carlotta fino alla vittoria è stata la loro coach, Mietta.