La grande Opera italiana all'Arena di Verona, scaletta e programma

Venerdì 7 giugno le più grandi stelle della lirica e della danza si riuniranno sul palco del teatro all’aperto più grande del mondo, l’Arena di Verona. L’evento La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità, organizzato dal Ministero della Cultura, celebrerà l’arte del canto lirico italiano, recentemente riconosciuto Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. La serata sarà condotta da Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti, che accompagneranno il pubblico nell’avvincente viaggio tra i brani che hanno fatto la storia della musica e dell’Italia. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dalle ore 20.35, anche in mondovisione, e sarà disponibile in streaming e on demand. Tra gli ospiti saranno presenti i massimi rappresentanti delle istituzioni italiane, come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.