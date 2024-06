Demi Moore e Joe Jonas: è nata una nuova coppia?

Le foto dell'attrice in compagnia del cantante dei Jonas Brothers scattate in Costa Azzurra stanno facendo il giro dei media. Page Six riferisce di una solida amicizia ma c'è chi è pronto a scommettere che possa esserci altro. Ecco ciò che sappiamo



Anche quest'anno il Festival di Cannes ha lasciato in eredità tanti film da vedere in sala nei prossimi mesi e vari argomenti di cui discutere.

Negli ultimi giorni le foto di Demi Moore in compagnia di Joe Jonas si stanno ritagliando sempre più spazio tra le notizie di cronaca rosa e Oltreoceano c'è già chi propende per la nascita di una coppia.

Nel frenare le ipotesi e gli entusiasmi, Page Six conferma che, effettivamente, tra i due in Europa sia nato un legame speciale, lo ha riferito al sito una fonte che ha aggiunto anche qualche dettaglio sulla recente frequentazione tra l'attrice e il cantautore.



L'incontro ad Antibes durante il Festival di Cannes

I fan di Demi Moore e quelli di Joe Jonas si sono infiammati nel vedere le foto dei rispettivi beniamini insieme a Cannes, probabilmente perché i loro visi sembravano particolarmente distesi e sorridenti a seguito di un incontro che potrebbe essere l'inizio di una nuova amicizia tra celebrità.

La bellezza di Moore, nel pieno di una stagione magica (un vero Rinascimento, per alcuni, visto il successo delle sue ultime apparizioni sul red carpet e i consensi maturati dal suo ultimo lavoro, il thriller The Substance) e la fama di rubacuori di lui hanno alimentato le voci su una scintilla che si sarebbe accesa tra le rocce di Antibes, la località dove si svolge l'amfAR Gala, evento di beneficenza patinatissimo, quest'anno presentato proprio da Demi Moore.

I due si sarebbero incontrati ad Antibes, come provano le foto scattate negli spazi all'aperto del lussuosissimo Hotel du Cap-Eden-Roc, location del charity gala.

Jonas, ospite della serata (si è unito a sorpresa sul palco per cantare dal vivo col fratello Nick), si sarebbe poi trattenuto in Costa Azzurra anche dopo la fine del Festival, infatti è stato avvistato tra gli ospiti del prestigioso Gran Premio di Monte-Carlo di Formula 1 (GUARDA LE FOTO). vedi anche amfAR Gala 2024, i 18 look più belli visti sul red carpet, da Demi Moo

Moore e Jonas entrambi single Cosa c'è, allora, tra Demi Moore e Joe Jonas? La fonte vicina alle due star ha confermato a Page Six la nascita di una bella amicizia, già solida viste le tante conoscenze che i due interessati hanno in comune.

Jonas sarebbe amico del manager di Demi Moore, Jason Weinberg, e del suo stylist, Brad Goreski e, la compagnia di amici in comune conterebbe anche la top model Heidi Klum, presente nelle foto del pranzo ad Antibes.

Mettendo da parte per un attimo le ipotesi e i gossip, c'è da dire che i due non si sarebbero più visti insieme in pubblico dopo Cannes perché Moore ha preso parte a vari appuntamenti sempre da sola (tra questi una serata di gala a Vienna organizzata da Cartier).

Le uniche certezze, al momento, riguardano lo status di single dei due nuovi amici. Moore è single e sembra dedita esclusivamente al lavoro e alla famiglia, ai suoi nuovi nipoti e alle cure per Bruce Willis, l'ex marito al quale, come è noto, è legatissima.

Joe Jonas, invece, dopo il divorzio con Sophie Turner ha messo fine anche alla relazione con la modella Stormi Bree. Ufficialmente la storia è finita per gli impegni di lui. vedi anche Demi Moore, le foto della diva di Hollywood che ha compiuto 60 anni