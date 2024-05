4/13 Immagine tratta dal profilo Instagram di Nails Perfection by Natalie

TRASPARENZE PERLATE - Le polveri iridescenti sono ancora un must per nail art sofisticate che richiamano un'estetica Old Money. La bella stagione sarà all'insegna degli smalti perlati, applicati con uno strato leggero, in modo da lasciare visibili, in trasparenza, l'unghia sottostante. La forma più indicata è quella della foto: a mandorla, ancora più bella sulle unghie medie e lunghe