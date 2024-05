Scala, Meyer: un ministro mi ha pensionato. La replica di Sangiuliano

La replica del ministro dopo le parole del sovrintendente del Teatro sul mancato rinnovo del suo contratto, arrivate a margine della conferenza stampa di presentazione della prossima stagione

"Meyer? Non esistono incarichi a vita". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano replica a quanto detto ieri dal sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. "Un ministro ha deciso di pensionarmi ma la mia vita va avanti e a breve vi dirò dove andrò. Vado ad aiutare un'altra istituzione. Sono comunque contento di avere Fortunato Ortombina come successore", aveva sottolineato Meyer. "Non è stato cacciato, ma terminerà il suo contratto", ha ribattuto il ministro della Cultura in una nota sottolineando che "il Consiglio di amministrazione, composto da persone autorevoli che giustamente non agiscono a mio comando, lo ha ringraziato e ha solo deciso di aprire una fase nuova. Una scelta nell'ordine naturale delle cose".

Il contratto di Meyer non è stato rinnovato dopo la norma decisa dal governo, che fissa a 70 anni il limite di età, e le pressioni per avere un italiano alla guida della Scala.

Sangiuliano: "Norma sui 70 anni non riferita a Meyer" "Sono ministro da un anno e mezzo e quando il suo mandato si concluderà avremo convissuto e collaborato serenamente per due anni e mezzo. Meyer - ha osservato Sangiuliano - è una persona stimabile che ha lavorato bene, ma non si può negare agli organi direttivi della Scala il diritto di aprire una nuova stagione con una persona che ha dimostrato altrettanto valore". E ancora: "Non esiste un incarico a vita, non esiste alcun automatismo giuridico del rinnovo e tanto meno un reato di lesa maestà. Ad agosto 2025 Meyer sarà rimasto in carica per oltre cinque anni. Quanto alla norma sull'età pensionabile, questa appartiene a una scelta generale non certo riferita a lui. I magistrati e i professori universitari vanno in pensione a 70 anni. I giornalisti e i diplomatici a 67 anni, così molti alti dirigenti dello Stato. È stata una scelta di buon senso. Per il resto gli faccio i migliori auguri". approfondimento Scala, Fortunato Ortombina sarà il nuovo sovrintendente