Le nuove creazioni Uomo e Junior coniugano funzionalità, spirito casual e un'estetica che non perde mai di vista le ultime tendenze del panorama maschile. Dopo l'anteprima partenopea, le collezioni saranno disponibili per il pubblico a Firenze nell'ambito di Pitti Uomo 106

Eleganza casual e amore per lo sport che si manifesta in ogni momento della giornata e in ogni occasione. Sono queste le ispirazioni che animano le nuove collezioni Bikkembergs Uomo e Junior per la Spring/Summer 2025 svelate in anteprima agli addetti ai lavori a Napoli e tra poche settimane presentate per tutti a Pitti Immagine Uomo 106 (TUTTI GLI EVENTI E LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA).

All'appuntamento partenopeo 2Brothers, l'azienda che da qualche stagione ha la licenza per la produzione e la commercializzazione della linea di abbigliamento Junior, e che da questo giugno si occuperà anche della linea Uomo, ha chiarito quali sono gli obiettivi pluriennali per conto del marchio Bikkembergs che punta ad affermarsi su scala globale nel segmento dell’abbigliamento maschile di fascia premium attraverso una rivoluzione di stile che è già iniziata.



Bikkembergs: 2Brothers produrrà anche la linea Uomo

2Brothers ha riunito a Napoli il pubblico di riferimento di Bikkembergs, marchio che fin dalle origini ha tracciato un sentiero inedito nel campo dell'abbigliamento maschile attraverso creazioni in grado di mettere insieme funzionalità, stile sportivo legato a specifiche discipline - il calcio in testa - ed estetica casual ed elegante che non perde mai di vista le tendenze.

Il nuovo corso del brand guidato dal direttore creativo Lee Wood riparte dalla filosofia del creatore Dirk Bikkembergs per guardare verso un futuro in cui sport, dinamicità e stile di vita sano orientano le scelte di vita di tutti i giorni.

Un lifestyle intraprendente e dinamico che richiede un guardaroba pratico ma tutt'altro che ordinario. Da qui l'idea di caratterizzare con audacia lussuosa felpe, t-shirt, polo, bermuda e giacche con la zip, capi che, così concepiti, possono essere usati per l'allenamento ma soprattutto prima e dopo lo sport che, oggi più di ieri, contamina tutti gli ambiti. leggi anche Milano Fashion Week Uomo 2024, le date e il programma

Le collezioni Uomo e Junior S/S 2025 nel dettaglio

La Primavera/Estate 2025 di Bikkembergs si muove nel senso della continuità per l'Uomo e il ragazzo. Uguale la palette che mescola al bianco e al nero tonalità vibranti ed energiche, dal rosso, di gran tendenza, al verde campo da gioco, al cobalto, fino all'arancio e diverse tonalità fluo.

Linearità, tagli studiati, dettagli mutuati da contesti apparentemente distanti, come le applicazioni metalliche sulle calzature stringate che affiancano le sempre richiestissime sneakers. Poi: fantasie geometriche, maxi loghi e shirt che rimandano al mondo del calcio, universo storico di riferimento del brand, ma anche a quello dell'atletica leggera e del tennis, attualmente di grande richiamo.

Ai capi più strettamente sportivi si alternano, nella sfilata, pantaloni e giacche sfoderate dalla vestibilità slim e camicie che sono le nuove slogan-tee. Tra i motti spicca, bianco su nero, “Mens Sana In Corpore Sano”, più di una semplice chiave di lettura. leggi anche Moda, Haider Ackermann è il nuovo direttore creativo di Canada Goose

Da Magnini a Marco Maddaloni, gli ospiti di Napoli In felpa dalla mattina alla sera ma con un tocco di lusso e una visione d'autore per rispondere al bisogno di essere casual in ogni momento, un'esigenza che accomuna adulti e ragazzi e che, più in generale, si traduce nella capacità di sentirsi sempre a proprio agio col look che si è scelto di indossare.

Disinvolti e padroni di sé, in felpe col logo e pullover in maglia dall'attitude sportiva, anche Marco Maddaloni, Filippo Magnini e l'influencer Zoe Cristofoli, amici del brand che si sono uniti agli ospiti della sfilata evento di Napoli per celebrare una nuova stagione e un nuovo inizio.

