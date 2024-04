Gianni Morandi posa con una benda sull'occhio: cosa è successo

"Ma Gianni", ha commentato Emma Marrone sotto al post di Gianni Morandi. "Sa fet Gianni", le ha fatto eco Cesare Cremonini . Mentre, Antonella Clerici , ha chiesto cosa sia successo ancora. Cos'è successo al cantante? "Tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio ", ha scherzato il figlio Marco. Tuttavia, cos'è accaduto, al momento non si sa. C'è chi ipotizza un incidente, chi un intervento di cataratta, mentre alcune testate parlano di una piccola operazione al cristallino. Ciò che è certo è che Gianni ha saputo mantenere un'aura di mistero attorno la vicenda. O, forse, per il momento non se la sente di parlarne.

L'incidente del 2021

Qualche giorno fa, Gianni Morandi era stato in ospedale. Ma per visitare un amico, Lewis Ferguson, calciatore della Nazionale Scozzese e capitano del Bologna. Il ventiquattrenne, a seguito di un grave incidente sul campo da gioco, è stato operato al ginocchio. E Gianni ha scelto di portargli il suo incoraggiamento. Lui, in ospedale, c'era stato invece nel 2021. Il motivo? Le ustioni alle mani, causate dall'incendio scoppiato mentre provava a bruciare alcune sterpaglie. Prima ancora, sempre per via di un incidente domestico, si era rotto tre costole. Forse anche per questo, sotto il suo post, gli amici hanno espresso la loro preoccupazione. E l'hanno invitato a restare un po' tranquillo.