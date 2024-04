Valentino Rossi , col suo Team WRT, è arrivato secondo alla celebre gara automobilistica. Indiscusso campione motociclistico, ha dimostrato d'essere molto abile anche con la sua BMW M4 GT3. A festeggiarlo, all'arrivo, Francesca Sofia Novello . Ma anche i suoi amici di sempre. Tra loro Cesare Cremonini , suo amico fraterno. Che, immortalato da Francesca, alla gara ha portato anche Giorgia Cardinaletti. Arriva così, con la prima foto social , la conferma della loro storia d'amore. Sebbene, la giornalista del TG1, avesse già parlato di Cesare lo scorso 11 marzo. Nel corso di I vinili di..., si è lasciata andare a una confessione. Parlando del disco dei Queen A Night at the Opera, e del brano Love of my life, ha raccontato di esere stata a Londra per vedere gli oggetti appartenuti a Freddie Mercury (e poi battuti all'asta da Sotheby's ). " Ero a Londra con Cesare , che è grande amante. Cesare Cremonini", ha detto, un po' a sorpresa.

Per la prima volta, Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono mostrati insieme sui social. Nessuna foto romantica, però. I due hanno partecipato ai festeggiamenti per il secondo posto di Valentino Rossi alla 6 Ore di Imola .

La storia d'amore

Galeotta, per Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, sarebbe stata un'intervista per il lancio di Stella di mare. Cui sarebbe seguito l'invito a un concerto. Inseparabili da oltre un anno, ma sempre molto discreti, il cantante e la giornalista non hanno mai svelato nulla della loro relazione. Ciò che è certo è che, nel 2022, Cesare ha rotto con la fidanzata storica Martina Maggiore. La rottura, per la verità, è stata confermata solo nel febbraio 2023, quando Martina scrisse: "Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi. Rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre".