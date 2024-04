Elodie diventa ambasciatrice di Save the Children

La cantante e attrice romana è diventata ambasciatrice di Save the Children, per cui ha lanciato il progetto "Prendersi cura” contro la povertà educativa nel quartiere Quartaccio di Roma (quartiere in cui la star italiana è cresciuta). Dal 2022 Elodie sostiene la Ong a favore dei bambini coinvolti nella guerra Russia-Ucraina, sostenendo i progetti di Save the Children



Elodie è diventata ambasciatrice di Save the Children, con cui ha appena lanciato il progetto “Prendersi cura”. Si tratta di un progetto contro la povertà educativa nel quartiere Quartaccio di Roma, che è il quartiere in cui Elodie è cresciuta.

Non è la prima volta che la cantante e attrice romana si batte per i diritti dei più piccoli: dal 2022 sostiene la Ong a favore dei bambini coinvolti nella guerra Russia-Ucraina.

In occasione del lancio del progetto “Prendersi cura”, la stella delle sette note e dello spettacolo nostrani diventa ambasciatrice di Save the Children, decidendo di affiancare l’organizzazione per assicurare un futuro alle bambine e ai bambini, in particolare quelli che vivono in contesti svantaggiati e privi di servizi nelle periferie italiane.

“Ho deciso di impegnarmi con Save the Children perché sono stata una bimba anch’io e so quello che è mancato nella mia infanzia”, ha dichiarato Elodie, che ha incontrato un gruppo di alunne e alunni della scuola primaria del plesso “Andersen” dell’Istituto comprensivo Pio La Torre, nel quartiere Quartaccio di Roma (e alcuni di questi bambini saranno protagonisti del progetto “Prendersi cura”). “Credo che ogni adulto dovrebbe impegnarsi per far sì che il futuro di tutti i bambini sia dignitoso e rappresenti la realizzazione di tutte le loro potenzialità e i loro desideri”, ha aggiunto Elodie.

Potete guardare il video di Elodie assieme a Save the Children nel post che trovate in fondo a questo articolo, una clip condivisa dall’account ufficiale di IG della Ong.



Il presidente di Save the Children:“Siamo molto contenti e orgogliosi che Elodie abbia scelto di entrare a far parte della nostra famiglia” “Siamo molto contenti e orgogliosi che Elodie abbia scelto di entrare a far parte della nostra famiglia e di condividere il nostro impegno”, ha dichiarato Claudio Tesauro, presidente di Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. In Italia sono 1,3 milioni i bambini che vivono in povertà assoluta, spiega Tesauro. “Molti di loro in periferie urbane, spesso prive di spazi e di opportunità che possano stimolare la loro crescita. È fondamentale lavorare per assicurare a tutte le bambine e i bambini, indipendentemente dal contesto in cui vivono e dalle condizioni di partenza, la possibilità di sviluppare i propri talenti e aspirazioni e di avere fiducia nelle proprie capacità. Siamo certi che Elodie darà un contributo rilevante a questo impegno quotidiano”, queste le parole del presidente di Save the Children.

approfondimento Elodie e Andrea Iannone, su Instagram il bacio nudi in piscina

Il progetto “Prendersi cura”

“Un progetto che prevede l’attivazione di una serie di percorsi di sostegno personalizzato per promuovere il benessere e l’accesso ad un’educazione inclusiva di bambine, bambini e adolescenti che vivono in condizioni di vulnerabilità socioeconomica sostenendo le loro passioni, aspirazioni e talenti”, queste le parole di Save the Children per spiegare il progetto “Prendersi cura”, realizzato in collaborazione con l‘Istituto Comprensivo “Pio La Torre” e con la Cooperativa Sociale S. Onofrio. Elodie ha iniziato a sostenere i progetti di Save the Children nel marzo del 2022, quando la cantante decise di promuovere delle iniziative di supporto per le bambine e i bambini ucraini coinvolti nella guerra.

Di seguito potete guardare il video di Elodie assieme a Save the Children, una clip condivisa dall’account ufficiale di IG della Ong.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Save the Children Italia (@savethechildrenitalia) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie