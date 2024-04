La star di Hollywood, che da qualche stagione è voloto della Linea Rossa dell'iconico marchio italiano, ha compiuto un'esperienza di navigazione unica col team di Luna Rossa filmata nel documentario che ispira la campagna di Luna Rossa Ocean Le Parfum. Ecco i dettagli e le immagini in anteprima

Il nuovo capitolo della collaborazione tra Prada e Jake Gyllenhaal, attore scelto dal marchio nel 2021 come ambassador di Linea Rossa, è più dinamico che mai e ha offerto la possibilità alla star del cinema di esibire il suo lato sportivo e avventuroso.

Gyllenhaal, già volto delle ultime fragranze maschili Prada Linea Rossa, per promuovere il nuovissimo Luna Rossa Ocean, già disponibile al pubblico, ha trascorso del tempo in mare insieme al team di Luna Rossa Prada Pirelli. L'esperienza a bordo è diventata parte del documentario Beyond The Line che porta la firma di Nicolas Davenel e Vanessa Dumont. Il documentario ha ispirato la campagna della fragranza diffusa proprio in questi giorni. Nei teaser il quarantatreenne fa sfoggio di abbigliamento e accessori tecnici dell'iconico marchio Made in Italy.

Gyllenhaal col team di Luna Rossa Jake Gyllenhaal è famoso per aver interpretato per il grande schermo personaggi molto fisici, per i quali si è sottoposto a duri allenamenti che ne hanno temprato corpo e spirito (non fa eccezione Road House, pellicola in streaming su Prime Video e visibile anche su Sky Q e Now, che sta battendo parecchi record di visualizzazioni). L'ultima avventura dell'attore con Prada va ben oltre gli impegni di ambassador del marchio.

Gyllenhaal è stato coinvolto in una esperienza totalizzante. Imbarcandosi col team di Luna Rossa Prada Pirelli, è stato trattato come un membro dell'equipaggio in un viaggio che lo ha portato a uscire dalla sua comfort zone.

Da principiante a marinaio, l'attore di Los Angeles si è tuffato nel mondo della vela e di Luna Rossa a rapporto col capitano Max Sirena.

L'intera esperienza è stata ripresa dagli obiettivi di Nicolas Davenel e Vanessa Dumont che hanno firmato il documentario Beyond The Line di cui sono stati diffusi corposi estratti visibili sui canali ufficiali di Prada Beauty.

“Sembra di essere catapultato in una specie di missione spaziale”, ha detto Gyllenhaal che ha proseguito: “Non ho mai fatto niente del genere in tutta la mia vita”.

“Mi aspettavo di navigare (invece) mi sono ritrovato a volare”, queste le parole cariche di meraviglia dell'attore che ha toccato con mano la potenza tecnologica di Luna Rossa, l'imbarcazione più veloce al mondo.

Una campagna dinamica ed autentica La star americana è stata a bordo di Luna Rossa per quarantotto ore. In questo lasso di tempo l'attore è stato trattato come un qualunque altro membro dell'equipaggio, come si può apprezzare immagini in anteprima online. I teaser offrono un assaggio dell'energia e dell'adrenalina che scorre nelle vene dei naviganti il cui lavoro è fisico e mentale.

Il documentario in tre parti, che ha ispirato la campagna pubblicitaria della fragranza Luna Rossa Ocean, prova ancora una volta quanto il marchio ci abbia visto lungo nella scelta della star statunitense come volto della linea sportiva di Prada.

Gyllenhaal è l'uomo giusto per portare a un nuovo livello lo storytelling del marchio che punta sull'autenticità e l'unicità dell'universo Luna Rossa. Oltre la narrazione cinematografica, oltre lo sport, oltre la sfera seduttiva della moda e del beauty, un nuovo capitolo di una maniera inedita di arrivare al cuore del pubblico.

