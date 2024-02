Milano Fashion Week, la sfilata di Prada Fall/Winter 2024. FOTO

6/14 ©Getty

Impossibile non notare che buona parte delle borse in passerella (tutte versioni rielaborate di iconiche bag del repertorio passato e recente di Prada, ma comunque non meno desiderabili) vengono portate in una maniera nuova, appese all'avambraccio per mezzo di una cinghia. Anche questo è un modo nuovo di interpretare qualcosa di esistente, una nuova lettura di un elemento proveniente dal passato