Eleonora Abbagnato, Una stella che danza il docufilm sull'Étoile

UN AMORE VISCERALE PER LA DANZA

“Dal primo momento in cui sono entrata in una sala di danza ho avuto questa voglia di lottare, perché la danza era quasi inarrivabile per me”. La storia di Eleonora Abbagnato potrebbe ricordare quella di Billy Elliot. Per entrambi ballare è tutto, un amore vero, totale e tanto importante quanto respirare. L’Étoile ha spiccato il volo verso le più prestigiose scuole di danza del mondo grazie alla sua prima insegnante, Marisa, un punto di riferimento essenziale per lei proprio come Mrs. Wilkinson lo era per Billy Elliot. Tra lotte e sacrifici, Abbagnato non si è mai arresa e ha conquistato alla sbarra ogni traguardo della sua carriera, fino alla serata d’addio all’Opéra de Paris. Dietro le quinte del grande teatro, la ballerina siciliana entra in scena per l’ultima volta. Nella serata speciale, la luce illumina l’Étoile e i ricordi di un viaggio artistico lungo quasi trent’anni: “Ma tutti i viaggi hanno un inizio e prima o poi una fine”. L’alternanza dell’ultimo spettacolo e dei frammenti dei ricordi creano un gioco di rimandi tra presente e passato, tra live e memoir. Ogni approdo è la fine del viaggio, ma anche il momento per rivivere le persone incontrate lungo il tragitto e ora annidate nella memoria e nel cuore. Così il viaggio di Eleonora Abbagnato disvela foto, immagini d’epoca, testimonianze e frammenti della vita privata e artistica ma senza trascurare un terzo piano narrativo, il più universale: il sogno. La ballerina danza sulle note del brano Nuvole in fiore del pianista e compositore Dardust, uno degli artisti musicali più rappresentativi in Europa, che accompagna live con il pianoforte la performance di Eleonora. Un momento dai toni onirici dove passato e presente si intersecano e i movimenti coreografici della ballerina vengono eseguiti anche dalla figlia Julia, che interpreta la madre da ragazzina.