Ludovica Valli, incinta del terzo figlio, mostra la cellulite

Ludovica Valli, sorella di Beatrice, è già mamma di Anastasia e Otto. In vacanza a Dubai con i figli e con il compagno, Gianmaria Di Gregorio, ha annunciato la sua terza gravidanza. E, in slip e canottiera, ha scelto di mostrare il suo corpo per come è.

Ludovica Valli e la cellulite

Non è la prima volta, che Ludovica Valli mostra su Instagram le sue imperfezioni. L'ex volto di Uomini e Donne, oggi mamma e influencer, è seguita proprio per la sua sincerità. E per la sua capacità di mostrarsi senza filtri. Così, in vacanza a Dubai con la famiglia, ha risposto a chi le chiede come faccia a non avere la cellulite. Mostrandosi in slip e canottiera, ha fatto vedere come - nonostante i suoi allenamenti quotidiani e il fisico naturalmente magro - la cellulite ci sia. E la ritenzione idrica anche. Specialmente ora, che è in dolce attesa. "Spero questo video possa farvi riflettere e sentire un po’ meglio. Io sono come tutte voi”, ha scritto in Instagram stories che hanno fatto il giro del web. E che, tra tanti commenti positivi, non hanno mancato di suscitare critiche. Perché Ludovica, che dice di aver preso cinque chili nel primo trimestre, è indiscutibilmente magra. Lei, però, di quel numero sulla bilancia poco si cura. Non le importa se viene accusata di una magrezza eccessiva, così come non le importa se in gravidanza mette su più dei "canonici" nove chili. Perché? "Io dentro di me sto bene. E credetemi non c’è cosa più bella e davvero appagante nella vita che star bene con se stessi", ha spiegato. L'aspetto fisico è in costante evoluzione, del resto. A volte ci si vede meglio, a volte peggio. Ecco perché è fondamentale concentrarsi su ciò che si è dentro.