Ludovica Valli ha partorito, è nata Anastasia

L'influencer, che su Instagram vanta quasi due milioni di follower, ha annunciato il lieto evento con una serie di scatti social. “ Anastasia, Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza. 8/3/2021 a te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita", ha scritto l'ex tronista per annunciare la nascita della bimba. Per lei e per il suo compagno Gianmaria Di Gregorio , con cui fa coppia dal 2019, è la prima figlia. Tantissimi gli auguri degli amici vip sotto il post. Giulia De Lellis ha scritto “Benvenuta al mondo piccola”, mentre le influencer Valentina Ferragni, Paola Turani e Veronica Ferraro hanno scritto semplicemente “Auguri”. Il 2 marzo Ludovica ha compiuto 24 anni e su Instagram aveva scritto: "Stavo pensando che non avrò alcun desiderio da esprimere quest’anno, perché ho veramente già tutto ciò di cui ho bisogno. Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita. Quest’anno lei mi ha regalato il regalo in assoluto più bello e immenso degli ultimi anni... la nostra Baby che a giorni sarà tra noi". E infatti meno di una settimana dopo è arrivata la primogenita, ritratta in una foto con la manina insieme a quella della mamma e del papà. La notizia della nascita della piccola è stata subito condivisa sui social anche dalle sorelle Beatrice ed Eleonora.

Ludovica, i rapporti con le sorelle

Per Ludovica è il primo figlio, mentre le sorelle Beatrice ed Eleonora hanno già dei bambini. Eleonora ne ha due, Carlo Alberto e Ludovica Allegra, mentre Beatrice, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer da quasi 3 milioni di follower, ha tre bambini: Alessandro, nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi, Bianca e Azzurra, frutto dell'amore con l'attuale compagno Marco Fantini, modello conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi. In passato si era parlato di presunte tensioni fra Beatrice e Ludovica Valli, ma le dirette interessate avevano smentito. “Evito di parlare di mia sorella perché la gente vede del marcio in tutto e giudica – aveva spiegato Beatrice -. Si permette di parlare di cose che non sa, quindi preferisco certe cose tenerle per me. Proteggendo quella che sono io e quella che la nostra famiglia è!”.